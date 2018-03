MILAN NEWS – Il trend cominciato lo scorso 27 dicembre, con la vittoria nel derby di Coppa Italia, ha portato il Milan a rilanciarsi su tutti i fronti stagionali.

Gennaro Gattuso, grazie alla sua cura dettagliata e ricca di entusiasmo e grinta, è riuscito ad inanellare finora sulla panchina rossonera ben 13 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. Dall’1-0 ai supplementari sull’Inter fino alla vittoria ai rigori contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia è avvenuto un cammino praticamente perfetto, in cui i rossoneri hanno vinto 9 gare e pareggiate 4, subendo pochissimi gol e incominciando a far intravedere un gioco vero e proprio e degli schemi eseguiti con maestria dagli interpreti.

Secondo il Corriere dello Sport Gattuso va ora alla caccia del record del suo maestro Carlo Ancelotti, che quando guidava il Milan era riuscito a raggiungere quota 16 gare consecutive senza sconfitte precisamente dal 18 settembre al 27 novembre 2009. Rino per ora è fermo a 13, stessa cifra raggiunta dal suo ex compagno di squadra Leonardo durante la stagione 2009-2010. Ai rossoneri basterà dunque non perdere il doppio impegno europeo con l’Arsenal e nella trasferta di campionato con il Genoa per agganciare il record di Ancelotti. E per Gattuso la conferma come allenatore del Milan anche in futuro sarebbe cosa fatta e doverosa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it