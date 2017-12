Derby di Coppa Italia questa sera a San Siro, dove va in scena Milan-Inter. Una sfida secca valida per i Quarti di Finale della coppa nazionale. Entrambe le squadre non vivono un momento felice.

I rossoneri di Gennaro Gattuso vengono da due sconfitte di fila contro Hellas Verona e Atalanta. La classifica li vede addirittura undicesimi e dunque hanno bisogno di questa vittoria per provare a rilanciarsi. Anche i nerazzurri di Luciano Spalletti hanno perso le ultime in campionato, contro Udinese e Sassuolo. In Serie A sono comunque terzi, dunque in piena zona Champions League.

Di seguito la diretta live di Milan-Inter di Coppa Italia con la cronaca scritta del derby di San Siro.

Coppa Italia, Milan-Inter: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Guida ha fischiato l’inizio del derby!

5′ – Sostanziale equilibrio, anche se l’Inter è un po’ più intraprendente.

8′ – Punizione di Suso da buona posizione, ma lo spagnolo colpisce la barriera.

14′ – Ritmi bassi e diversi errori in costruzione di gioco da entrambe le squadre.

16′ – Ammonito Locatelli per simulazione in area nerazzurra.

19′ – Grande risposta di Handanovic sul colpo di testa di Bonaventura (cross di Kessiè dalla destra). Palla messa in angolo.

20′ – Ammonito Biglia per fallo su Vecino.

22′ – Suso murato al momento del tiro da buona posizione.

23′ – GOL INTER ANNULLATO. Autorete di Antonio Donnarumma sul tiro di Perisic sugli sviluppi di un corner. Il fratello di Gigio con i piedi l’ha messa nella sua porta nel tentativo di respingerla. Ma il portiere del Milan era ostacolato da Ranocchia in fuorigioco. Con l’uso del VAR la rete è stata invalidata.

28′ – Suso col destro calcia verso la porta, bravissimo Handanovic a respingere!

33′ – Colpo di test all’indietro di Icardi su cross di Joao Mario, palla fuori non di molto.

37′ – Kessié col destro da fuori area, palla fuori.

44′ – Biglia al tiro col sinistro da fuori area, palla alta.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO A SAN SIRO! MILAN-INTER 0-0!

Coppa Italia, Milan-Inter: cronaca live secondo tempo

46′ – Ricominciato il derby a San Siro!

50′ – Problemi per Abate, si prepara Calabria.

52′ – Abate rientrato in campo, però fatica.

53′ – Entra Calabria al posto di Abate.

57′ – Bonaventura libera il destro da buona posizione, palla alta.

59′ – Cross che diventa un mezzo tiro da parte di Rodriguez, palla che non inquadra la porta.

60′ – Bravo Antonio Donnarumma a respingere il tiro ravvicinato a botta sicura di Joao Mario!

63′ – Vecino ci prova dalla distanza, palla centrale, para Donnarumma.

63′ – Suso col destro colpisce l’esterno della rete.

65′ – Uscita difettosa di Handanovic su cross di Suso, palla che arriva sulla testa di Bonaventura che da ghiotta posizione manda alto sul suo tentativo! Che chance!

67′ – Entra Borja Valero per Joao Mario.

72′ – Ammonito Skriniar per fallo netto su Kalinic.

73′ – Entra Calhanoglu per Locatelli.

75′ – Brozovic rileva Gagliardini. Cutrone invece prende il posto di Kalinic.

79′ – Traversa di Suso! Tiro deviato, sarà corner.

81′ – Perisic col sinistro da buona posizione calcia malissimo alto! Era dentro l’area.

87′ – Botta di Perisic da fuori, Donnarumma in due tempi si salva!

89′ – Milan pericoloso in area nerazzurra!

90′ – Conclusione di Suso deviata e palla che lentamente esce alla destra di Handanovic.

90′ – Quattro minuti di recupero concessi.

90’+5′ – TEMPI REGOLAMENTARI TERMINATI! MILAN-INTER 0-0, SI VA AI SUPPLEMENTARI!

Coppa Italia, Milan-Inter: cronaca primo tempo supplementare

91′ – Inizia il primo tempo supplementare del derby a San Siro!

97′ – Tiro di Bonaventura da fuori col sinistro, palla deviata in angolo. Suso poi calcia male sul corner.

99′ – Cutrone murato in area sulla sua girata.

100′ – Entra Eder per Candreva.

104′ – GOL MILAN! Cross di Suso per Cutrone, che smarcato non sbaglia!

105′ – PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE FINITO! MILAN-INTER 1-0 CON GOL DI CUTRONE!

Coppa Italia, Milan-Inter: cronaca secondo tempo supplementare

106′ – Ripreso il derby di Milano!

111′ – Ammonito Vecino per fallo su Bonaventura.

113′ – Problema fisico per Kessié, che resta a terra. Poi l’ivoriano rientra.

114′ – Cross di Perisic, ci arriva di testa Icardi che però non riesce a indirizzare verso la porta.

116′ – Tiro-cross di Suso, purtroppo Cutrone non ci può arrivare.

120′ – Concesso un minuto di recupero.

121′ – FINITA! MILAN-INTER 1-0! ROSSONERI IN SEMIFINALE!

Matteo Bellan