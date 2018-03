MILAN NEWS – Continua l’emergenza a destra per il Milan. Già per l’Arsenal a Londra, la squadra rossonera non ha avuto a disposizione né Ignazio Abate né Davide Calabria: a ricoprire il ruolo di terzino è stato Fabio Borini, autore di una buona prestazione.

Nei giorni precedenti ad Arsenal-Milan, Gennaro Gattuso aveva provato anche Cristian Zapata in quel ruolo. Ma Borini dà più certezze in fase di spinta ed è bravo anche in quella difensiva. Infatti all’Emirates Stadium ha fatto molto bene nonostante la forza offensiva dei Gunners. L’ex Sunderland potrebbe essere riproposto come terzino destro anche domani in Milan-Chievo.

Sì, perché Abate e Calabria non hanno ancora recuperato dai rispetti infortuni e non prenderanno parte al match. Ad annunciarlo è stato Gattuso poco fa in conferenza stampa. Nella stessa occasione il tecnico rossonero ha confermato anche le recenti voci di una possibile convocazione di Andrea Conti: “Oggi vediamo se portarlo in panchina o no”. Se ne era parlato durante la settimana e a quanto pare non erano voci infondate.

L’ex Atalanta ha partecipato a parecchie trasferte nelle ultime settimane. Ha voluto seguire la squadra così da riassaporare lo spogliatoio e la vicinanza dei compagni. Per lui sono stati mesi molto difficili, ma ormai il rientro è davvero molto vicino. La possibile convocazione di domani potrebbe essere un ulteriore segnale positivo.

Redazione MilanLive.it