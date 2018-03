CALCIOMERCATO MILAN – La scorsa estate, in particolare negli ultimi giorni, il Milan provò a chiudere la sua fantomatica campagna acquisti con la ciliegina sulla torta: Jakub Jantko.

Durante la passata stagione si è messo in luce nell’Udinese. Quest’anno non ha ripetuto le stesse prestazioni e con la stessa continuità, ma si è confermato un centrocampista di buon livello e con ampi margini di crescita. Le indiscrezioni lo accostavano ai rossoneri anche durante la sessione invernale, ma la società di via Aldo Rossi non aveva intenzione di fare investimenti. Non mancavano comunque offerta da altri club. Ma, insieme al suo agente Giuseppe Riso, ha deciso di rimanere in Friuli almeno fino a fine stagione.

Calciomercato Milan, Jankto verso la Premier League?

Il Milan è uno dei più grandi estimatori di Jankto in Italia. Ma di club interessati ce ne sono tanti anche in Europa, come ad esempio in Inghilterra. A fare dei sondaggi durante gli scorsi mesi è stato l’Arsenal, così come Everton e altre inglesi. E potrebbe essere proprio la Premier League la sua prossima destinazione. Sì, perché il centrocampista, in occasione della consegna del premio come miglior talento ceco del 2017, ha svelato che gli piacerebbe giocare in altri campionati.

Premium Sport ha riportato le dichiarazioni del giocatore, che in estate dirà molto probabilmente addio all’Udinese: “Forse avrei bisogno di fare un passo avanti. Sono un giocatore di proprietà dell’Udinese ormai da 4 anni, la conosco molto bene. Mi piacerebbe andare da qualche altra parte, mi piace conoscere culture e paesi diversi, non ho paura di cambiare“. I sondaggi dall’Inghilterra fanno capire che la sua prossima avventura potrebbe essere lì.

Le sue caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche si adattano perfettamente a quel tipo di campionato. A 22 anni però deve ancora fare quel salto di qualità che gli possa permettere di giocare da titolare in un club importante come l’Arsenal. Vedremo se in questi ultimi mesi all’Udinese gli saranno utili per realizzarlo.

Redazione MilanLive.it