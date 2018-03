L’esperienza da allenatore del Milan in prima squadra non è stata purtroppo positiva, ma Filippo Inzaghi con grande dedizione e perseveranza ha continuato la sua carriera da allenatore ottenendo ottimi risultati.

La scorsa stagione ha ottenuto la promozione dalla Lega Pro alla Serie B con il Venezia ed in questa stagione sta stupendo in positivo. Al momento la sua squadra è sesta in classifica, in piena lotta per i play-off e non eccessivamente lontana dalle prime due posizioni in classifica utili per la promozione diretta. Per Inzaghi e per la piazza veneta sarebbe un sogno il doppio salto di categoria, ma per l’ex bomber del Milan la Serie A potrebbe comunque arrivare la prossima stagione.

Pare infatti che due club del massimo campionato italiano siano interessate ad Inzaghi: stiamo parlando di Cagliari e Sassuolo. L’opzione Sardegna sarebbe certamente gradita al mister, visto che si tratta di una piazza parecchio ambiziosa. Il futuro di Diego Lopez è incerto, ed il nome di Super Pippo è tra i possibili candidati. Il Sassuolo invece è stato tempo fa tra i club interessati al mister, ma alla fine non si concretizzò nulla. Adesso i neroverdi sono in caduta libera, dopo i primi anni positivi, e quest’anno rischiano addirittura la retrocessione. Il futuro di Iachini è altrettanto in dubbio, e da giugno si tireranno le somme del suo lavoro. Pippo Inzaghi sarebbe il candidato ideale per molti club italiani: vedremo la prossima estate quale sarà il suo futuro.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it