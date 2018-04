Stasera a San Siro va in scena Milan-Benevento, partita valida per la 34^ giornata del campionato Serie A 2017/2018. All’andata finì 2-2, con il rocambolesco gol di Alberto Brignoli a firmare il pareggio finale allo scadere.

La squadra di Gennaro Gattuso vuole riscattare quella beffa e vincere. I rossoneri sono sesti in classifica e vogliono accedere direttamente all’Europa League. La vittoria manca da cinque partite e oggi c’è la grande chance per tornare a fare i 3 punti. I ragazzi di Roberto De Zerbi sono ormai spacciati, sono diretti verso la retrocessione in Serie B. Tuttavia, vogliono onorare il campionato e proveranno a mettere in difficoltà il Diavolo.

Di seguito la diretta live di Milan-Benevento con la cronaca scritta della gara.

Serie A, Milan-Benevento: cronaca live primo tempo

1′ – E’ iniziato il match a San Siro!

5′ – Borini crossa, Puggioni interviene e la palla va ad André Silva che non riesce a colpire bene. Peccato, il portoghese poteva fare meglio.

5′ – Contropiede Benevento, ma Zapata ferma bene in area Brignola nell’uno contro uno.

10′ – Partita equilibrata finora.

12′ – Letizia mette in corner anticipando di testa l’appostato Borini dopo un cross di Rodriguez.

16′ – Rodriguez sbaglia il retropassaggio e la palla sembra diretta in rete, ma Donnarumma in scivolata salva ed evita la beffa!

20′ – Ci si aspettava di più dal Milan, che fatica molto a creare ed essere pericoloso contro un Benevento aggressivo e ben organizzato.

27′ – Buon cross di Rodriguez, ma Silva è in ritardo.

29′ – GOL BENEVENTO. Iemmello, servito perfettamente da Viola, non sbaglia davanti a Donnarumma in area.

34′ – Cutrone tenta il tiro dalla distanza, palla completamente fuori misura.

37′ – Stop e tiro in area per Cutrone, palla alta di poco.

41′ – Calabria tenta il tentativo forte in diagonale, palla fuori.

42′ – Bonaventura col sinistro da fuori area, respinge bene Puggioni.

43′ – Conclusione quasi a botta sicura di Biglia che viene murata!

44′ – Altro tiro mancino di Bonaventura da fuori area, palla centrale e parata facilmente.

45′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO! MILAN-BENEVENTO 0-1!

Serie A, Milan-Benevento: cronaca live secondo tempo

1′ – Ripreso il match a San Siro!

3′ – Cataldi al volo col sinistro da lontano, palla fuori.

4′ – Entra Suso per Borini.

7′ – Cataldi da fuori area col sinistro a giro, palla fuori. Grande azione del Benevento in ripartenza.

9′ – Suso da fuori area tenta il tiro mancino, palla altissima.

11′ – Biglia da ottima posizione calcia col destro, ma viene murato.

12′ – Suso cerca l’assist per Silva, ma l’imbucata è lunga e dunque Puggioni blocca.

14′ – Ammonito Sagna per perdita di tempo.

16′ – Traversa di Kessié con un destro potente.

16′ – Entra Kalinic per Silva.

19′ – Bonaventura si libera al tiro da fuori area, Puggioni in due tempi para senza affanni.

21′ – Cross basso di Calabria, è bravissimo Sandro ad anticipare Kalinic.

21′ – Botta mancina di Viola dalla distanza, palla fuori non di molto.

22′ – De Zerbi mette Venuti per Brignola.

24′ – Cross di Calabria, né Kalinic e né Cutrone ci arriva.

26′ – Bonaventura da ottima posizione tira centralmente, sprecando una chance ghiotta.

27′ – Biglia esce per un problema alla schiena.

28′ – Gran palla di Suso per Cutrone, colpo di testa con Puggioni bravissimo a respingere. Poi Djmsiti mura provvidenzialmente Bonaventura.

29′ – Diabaté ammonito per fallo su Zapata.

31′ – Entra Parigini per Viola nel Benevento.

35′ – Espulso Diabatè per gomitata a Bonucci.

37′ – Ammonito Locatelli per fallo tattico evidente.

39′ – Cross di Rodriguez dalla sinistra, Cutrone di testa indirizza verso la porta ma con poca forza, para Puggioni.

43′ – Kessié col destro da lontano, palla fuori.

45′ – Sei minuti di recupero.

45’+2′ – Puggioni bravo coi pugni ad anticipare Bonucci, pronto a buttarla dentro nei pressi dell’area piccola.

45’+4′ – Ammonito Kessié dopo una quasi rissa con Sandro.

45’+7′ – FINITA. MILAN-BENEVENTO 0-1. Rossoneri imbarazzanti, sconfitta inaccettabile.

Matteo Bellan