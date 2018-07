CALCIOMERCATO MILAN – Fino a poche settimane fa il Milan sembrava aver trovato l’accordo con il Sassuolo per la cessione di Manuel Locatelli, sacrificio di lusso che sarebbe finito in Emilia per circa 12 milioni di euro.

Un affare fatto che poi si è concluso improvvisamente in maniera negativa, visto che il Milan ha cambiato proprietà e messo una sorta di veto a tempo indeterminato sulle operazioni di mercato sviluppate dalla vecchia dirigenza e dall’ormai ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Qualcuno ha parlato soltanto di frenata e di trattativa ancora aperta tra Milan e Sassuolo, ma recenti indizi sembrano riavvicinare Locatelli al suo club d’appartenenza, sempre più convinto di trattenerlo.

Ieri il neo direttore tecnico Leonardo ha avuto parole molto piacevoli per Locatelli, facendo capire di volerlo tenere senza svenderlo: “E’ uno dei ragazzi nati qui, è come se fosse un figlio di Milanello. C’è sempre un aspetto sentimentale, però poi c’è una parte più pratica. Bisogna capire le intenzioni del giocatore. Di base non ha ancora finito il suo percorso di formazione, non c’è ancora il prodotto finale. Sarebbe interessante se crescesse ancora qui”. Dunque l’idea di Leonardo è quella di puntare su Locatelli, che può ancora crescere e maturare e può farlo serenamente dalle parti di Milanello.

Inoltre l’obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo, ovvero il croato Milan Badelj, è praticamente un nuovo calciatore della Lazio che ieri ha trovato l’accordo totale per ingaggiarlo a parametro zero. A questo punto la permanenza di Locatelli diventa un fattore naturale, visto che i rossoneri non si possono permettere ne’ di perdere talenti con troppa facilità, ne’ di fare operazioni di calciomercato a cuor leggero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it