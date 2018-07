NEWS MILAN – Lucas Biglia oggi è tornato ad allenarsi a Milanello, dopo il rientro dalle vacanze in seguito al Mondiale disputato in Russia. Niente trasferta negli Stati Uniti per lui, che seguirà un programma personalizzato.

Il centrocampista argentino ha parlato della propria situazione ai microfoni di Milan TV, canale tematico del club: «In vacanza ho avuto il tempo di mettere tutto a posto, di togliere ciò che faceva male. Sono sereno al 100% ed è la miglior maniera per cominciare. Sono felice del lavoro che stanno facendo i compagni, spero di cominciare anche io e di mettermi a disposizione il più presto possibile. Voglio fare una grandissima stagione. Spero in una settimana di mettermi a posto fisicamente nella miglior maniera possibile. Così quando loro torneranno potrò subito mettermi a disposizione».

Biglia prosegue parlando di Gennaro Gattuso e anche del tipo di stagione che si attende adesso: «Il mister mi ha dato una grande fiducia. L’inizio di stagione era stato un po’ brutto. Il primo deluso sono stato io, di non essere stato all’altezza della squadra e degli obiettivi. Adesso abbiamo rivincita nella nuova stagione. Ho visto la squadra bene fisicamente, poi con le partite si metterà a posto il resto. La qualità c’è, speriamo di metterla a disposizione del mister e che lui possa continuare a fare bene il suo lavoro. Adesso ha avuto tempo per lavorare a suo modo. Speriamo di migliorarci e fare una bella stagione».

L’ex capitano della Lazio ha terminato il proprio intervento a Milan TV parlando dei giovani compagni e degli obiettivi per la nuova stagione 2018/2019: «Sono giovani, ma hanno esperienza. Sono 2-3 anni che stanno in prima squadra e giocano in un grande campionato. Io sono carico, ho voglia di dimenticare l’anno scorso e dare il mio contributo alla squadra. Speriamo di fare il meglio. L’obiettivo è la Champions League. Il Milan deve puntare sempre a qualcosa in più, anche se non è facile dato che le altre si stanno rinforzando. Però ci proveremo».

