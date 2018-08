È stato presentato oggi a San Siro, davanti a circa 250 persone tra Presidenti, Direttori Sportivi, tecnici e osservatori il nuovo progetto Milan Academy che riguarda le Scuole Calcio e i Centri Tecnici affiliati al Club rossonero.

La Milan Academy in Italia vanta 85 Scuole Calcio e 20 Centri Tecnici che coinvolgono oltre 1000 allenatori formati secondo il metodo rossonero e oltre 25mila tesserati sul territorio nazionale.

L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione conoscenze e capacità per sensibilizzare e valorizzare le competenze delle figure chiave di chi, a diverso titolo, opera nel mondo del calcio e in particolare del network rossonero. Non meno importante la promozione, tra i giovani, della cultura dello sport a supporto dello sviluppo delle potenzialità dei talenti.

Presente a San Siro anche Paolo Maldini, Direttore dello Sviluppo Strategico Area Sport del Milan che ha sottolineato come alla base di tutto ci deve essere, oltre alla professionalità, sempre una grande passione.

A raccontare nel dettaglio il progetto la responsabile Elisabet Spina. Fondamentale nel percorso di crescita delle società e dei ragazzi sarà la continua formazione ai tecnici che sarà garantita dal Milan e il supporto alle attività. In sala a San Siro anche tutti i responsabili del Settore Giovanile e dello scouting, che saranno parte integrante del progetto.

Del progetto fanno parte anche le Scuole Calcio internazionali.

Fonte: acmilan.com