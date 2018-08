MILAN NEWS – Questo week-end, a partire da Milan–Roma di stasera, si giocherà la terza partita di campionato. Dopodiché, è in programma la prima sosta per le Nazionali della stagione.

Anche l’Italia sarà impegnata in due partite contro Polonia e Portogallo, valide entrambe per la Nations League. A questo torneo parteciperà anche la Spagna, che avrà impegni difficili contro Inghilterra e Croazia. Le furie rosse sono in fase di ricostruzione dopo la brutta figura fatta al Mondiale in Russia anche a causa dei cambio di guida tecnica alla vigilia del debutto.

Il commissario tecnico Luis Enrique ha dato il via alla sua rivoluzione e ha deciso di convocare anche il milanista Suso, autore di un buon debutto in campionato contro il Napoli con un assist e un po’ di belle giocate. Il numero otto rossonero ha commentato su Instagram la chiamata della sua Nazionale:

“Orgoglioso ed emozionato di rivestire la maglia ‘rossa’ più bella del mondo, quella della ‘Seleccion’. Stasera proverò a festeggiare nel mio stadio, con la mia gente, con il mio Milan, questa convocazione“.

Lo spagnolo vuole festeggiare la convocazione già stasera contro la Roma, in un match delicatissimo per il Milan, che non vuole arrivare alla sosta con zero punti in classifica. Speriamo che Suso possa riuscire nel suo intento con un gol oppure degli assist vincenti, cioè la sua specialità. Gennaro Gattuso punterà ancora su di lui.

