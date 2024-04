Milan, offerta di Fabregas: il retroscena clamoroso

Notizia a sorpresa riguardante un giocatore rossonero, richiesto da Fabregas per il suo Como: ecco come sono andate le cose.

La stagione volge verso il termine ed è il periodo in cui prendere delle decisioni importanti per il futuro. In casa Milan sembra ormai esserci la certezza che Stefano Pioli non sarà più l’allenatore, ma non solo.

Infatti, nelle scorse ore sono arrivate conferme inerenti il trasferimento di Olivier Giroud negli Stati Uniti. Avrebbe già firmato un contratto fino a dicembre 2025 per giocare nella MLS con la maglia del Los Angeles FC. L’accordo con il club rossonero scade a giugno, quindi può andarsene a parametro zero. Salvo colpi di scena, la sua carriera proseguirà con un’avventura nel campionato americano. A quasi 38 anni un finale più che legittimo, dopo tante stagioni giocate ad alti livelli.

Milan, proposta a sorpresa: la rivelazione

Oltre al Los Angeles FC, anche altre squadre della Major League Soccer si erano fatte avanti per Giroud. E non sono mancate delle proposte anche dall’Europa, una persino in Italia.

Il quotidiano Tuttosport ha raccontato che Cesc Fabregas aveva chiesto al bomber francese di aspettare la promozione in Serie A del Como prima di accettare l’offerta arrivata dalla California. I due si conoscono bene, essendo stati compagni di squadra al Chelsea. Anche se Olivier ha apprezzato l’inaspettata richiesta, ha comunque preferito scegliere di trasferirsi negli Stati Uniti. Una scelta anche di vita, non solo professionale.

Sfumato il sogno Giroud, il Como andrà certamente alla caccia di qualche colpo a effetto nel caso in cui dovesse riuscire a conquistare la promozione della Serie B. Oggi la squadra è seconda in classifica, a -3 dalla capolista Parma e a +3 sul Venezia, mancano quattro giornate alla fine.

Fabregas ha chiuso la sua carriera da calciatore proprio al Como nella stagione 2022/2023, poi ha iniziato a fare l’allenatore nella Primavera del club comasco. A novembre, dopo l’esonero di Moreno Longo, è stato chiamato a guidare la Prima Squadra. Sprovvisto del patentino per allenare una squadra professionistica, ha ottenuto una deroga dalla FIGC. Essa è scaduta a dicembre e pertanto è Osian Roberts ad essere ufficialmente il tecnico del Como, con Cesc che lo affianca come collaboratore.

Il club lombardo ha una proprietà ricchissima e ambiziosa: si tratta dei fratelli indonesiani Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono. Messi assieme i loro rispettivi patrimoni si arriva a 45,4 miliardi di dollari. Sono proprietari di Djarum, azienda produttrice di sigarette kretek.