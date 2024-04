Milan, sorpresa nell’undici anti-Juventus: Pioli lo ha provato in difesa

Ecco come Stefano Pioli potrebbe schierare il Milan nel big match di sabato pomeriggio, che si giocherà in casa della Juventus.

Ormai c’è ben poco da dire da parte del Milan a questa stagione. L’uscita dall’Europa League e la sconfitta nel derby di ritorno, che ha dato lo Scudetto aritmetico all’Inter, ha di fatto allontanato definitivamente alcuni degli obiettivi stagionali alla squadra rossonera.

Resta solo la ricerca del secondo posto, o meglio blindare ufficialmente questo piazzamento d’onore che i rossoneri hanno mantenuto per molti mesi. Per farlo, la squadra di Stefano Pioli dovrà cercare di battere la Juventus (attualmente terza in classifica) nel big match di sabato sera all’Allianz Stadium.

L’anticipo della 34.a giornata non sarà da prendere sotto gamba, sia per la difficoltà della trasferta in casa bianconera, sia per la rivalità tra le due contendenti. Ma soprattutto per evitare i tentativi di rimonta della Juve verso la seconda piazza.

La formazione del Milan: Musah provato da terzino

In questi giorni Pioli sta provando la formazione anti-Juventus, tenendo conto di tre assenze forzate nel reparto difensivo. Il tecnico del Milan dovrà fare a meno di Davide Calabria, Theo Hernandez e Fikayo Tomori, tutti squalificati dopo i nervi tesi del derby di lunedì sera.

Emergenza nel reparto arretrato per i rossoneri, con mister Pioli che, secondo le ultime di Sky Sport, avrebbe tentato un esperimento per schierare il Milan nel modo migliore possibile. Ovvero l’abbassamento di Yunus Musah in difesa, nel ruolo di terzino destro al posto di capitan Calabria.

Musah ha dimostrato durante la sua esperienza stagionale al Milan di saper interpretare più ruoli ed adattarsi anche come esterno difensivo. A completare il reparto anche Gabbia, Thiaw e Florenzi, che per l’ennesima volta dovrà traslocare sulla fascia sinistra. Minori le chance di vendere il giovane Terracciano dal 1′ minuto.

Poche sorprese nel resto del probabile undici titolare. A centrocampo agiranno Bennacer e Reijnders, mentre sulla trequarti tornerà il trio titolare composto da Pulisic a destra, Leao a sinsitra e Loftus-Cheek da incursore centrale, alle spalle di Giroud che riprenderà il suo posto da numero 9. Panchina inizialmente per Okafor e Chukwueze, nonostante il buon momento di entrambi nelle ultime settimane.

La probabile formazione del Milan contro la Juventus: (4-2-3-1) Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.