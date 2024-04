Milan-Atalanta, la conferenza stampa di Pioli LIVE

La conferenza stampa di Stefano Pioli in diretta live alla vigilia di Juventus-Milan, tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero

E’ stata una settimana complicata per il Milan. I rossoneri dopo il ko nel derby, che ha consegnato lo Scudetto all’Inter, sono chiamati a rialzare la testa.

Domani il Diavolo farà visita alla Juventus di Massimiliano Allegri, con diversi calciatori out. Il tecnico di Parma dovrà, infatti, fare a meno di Fikayo Tomori, Davide Calabria e Theo Hernandez squalificati, oltre dell’infortunato Pierre Kalulu. Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia, presenta la sfida contro la Juventus, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito tutte le dichiarazioni in diretta