Tocca ad Ibra: il Milan riparte dal bomber e dal nuovo mister

Tocca a Zlatan Ibrahimović prendere le decisioni importanti per il futuro del Milan: dal centravanti all’allenatore, è arrivato il momento di scegliere

Sono ore calde per il futuro del Milan. Il club rossonero è chiamato a prendere scelte importante per scrivere il proprio futuro.

Domani si scenderà in campo a Torino, contro la Juventus, ma i pensieri dei tifosi è già alla prossima stagione. I sostenitori rossonero aspettano con ansia la scelta del nuovo allenatore, fondamentale per capire le ambizioni del Diavolo. Antonio Conte è il sogno. Un sogno che verosimilmente rimarrà tale. Oggi i profili finiti sulla scrivania di Gerry Cardinale sono altri.

Avrà voce in capitolo Zlatan Ibrahimović e su La Gazzetta dello Sport di oggi si sottolinea come sia proprio lui a dove prendere le prossime decisioni. Così sul quotidiano rosa si scrive come avanzi la candidatura di Mark van Bommel, che lo svedese conosce molto bene. Oggi l’attuale allenatore dell’Anversa ha guadagnato terreno e appare un nome più che credibile per il dopo Pioli. L’ultima parola toccherà chiaramente a Gerry Cardinale, ma il parere di Ibra conterà non poco. Sullo sfondo restano altre idee come quella di Fonseca, che però piace tanto anche al Marsiglia, e di Lopetegui, che non convince per nulla i tifosi, che lo hanno già bocciato.

Caccia al bomber

Anche nella scelta del bomber, che raccoglierà l’eredità di Olivier Giroud, il parere di Zlatan Ibrahimović appare prezioso. Ma qui le anime di Casa Milan hanno trovato un punto di convergenza.

Tutti, infatti, sono d’accordo che il nome giusto sia quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna appare perfetto per il dopo Giroud. L’olandese, che ha una valutazione superiore ai 50 milioni di euro, piace davvero a tante squadre: in Italia attenzione alla Juventus, soprattutto se dovesse firmare Thiago Motta, ma anche all‘Inter, in caso di cessione di Thuram. All’estero, invece, piace parecchio ad Arsenal e Manchester United.

Il Milan deve dunque fare in fretta: il Diavolo ha le carte giuste per chiudere l’affare, a partire dal cartellino di Alexis Saelemaekers, che tanto bene sta facendo col Bologna. Il riscatto è fissato a 10 milioni di euro. Sul taccuino del Milan, chiaramente, ci sono altri profili, come Sesko, Jonathan David, Gimenez e Guirassy, ma la priorità è Joshua Zirkzee.