Milan, il rinforzo in mediana arriva dal Real Madrid: il piano dei rossoneri

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo con un colpo dal Real Madrid: il piano dei rossoneri ed il problema da risolvere

Un centravanti da acquistare come priorità assoluta, considerato come Giroud volerà a Los Angeles nella prossima stagione. Il piano mercato del Milan è chiaro: dapprima il bomber, poi si penserà a puntellare la difesa e, magari, a rinforzare anche il centrocampo.

Il budget a disposizione non è illimitato ma potrebbe essere rimpinguato anche da qualche cessione eccellente. Sta di fatto che al momento la squadra mercato rossonera sta lavorando in primis a nuovo allenatore. Solo dopo l’ingaggio del tecnico si potrà procedere poi ad imbastire trattative per i calciatori.

Cardinale è stato chiaro: nessuna rivoluzione come accaduto l’estate scorsa ma solo calciatori funzionali in grado di completare la rosa in quei punti ove è apparso necessario. Tra questi c’è sicuramente l’esigenza di acquistare un centrocampista.

Dal punto di vista numerico non è stato sostituito Krunic, volato a gennaio in Turchia e, vista anche la posizione più avanzata di Loftus-Cheek, sembra ormai necessario dover ingaggiare un calciatore in grado di giocare in mediana.

Milan, assalto a Ceballos: la distanza con il Real Madrid

L’obiettivo è stato già individuato: si tratta di Dani Ceballos, un vecchio pallino del Milan, inseguito già nelle scorse stagioni. Il centrocampista spagnolo – con un passato anche all’Arsenal – piace perché è un calciatore dotato di grande esperienza internazionale e qualità.

Può giocare mezz’ala in un centrocampo a tre oppure mediano davanti alla difesa in un reparto schierato con due soli calciatori. Ceballos ha 27 anni ed è nel pieno della maturità calcistica. Il Real Madrid non vorrebbe cederlo ma il centrocampista è pronto a partire dopo aver giocato davvero con il contagocce in questa stagione: solo 14 presenze in Liga con un totale di 228′ disputati. Davvero un’inezia, così come i 505′ totali coppe comprese.

Il Milan, come afferma Diario As, vorrebbe ingaggiare il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto ma il Real Madrid, in caso di cessione, vorrebbe vendere il calciatore a titolo definitivo incassando almeno 10 milioni di euro.

Ceballos vedrebbe di buon occhio un’esperienza nel Milan ed in Serie A: tra due anni, peraltro, c’è il Mondiale di calcio ed il centrocampista vorrebbe giocare con continuità per avere chance di convocazione dopo la quasi certezza di dover restare a guardare da casa i compagni impegnati in Germania per Euro ’24.