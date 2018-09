CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia ha avuto alti e bassi con la maglia rossonera. Arrivato la scorsa estate dopo un lungo ed estenuante corteggiamento del duo Fassone-Mirabelli alla Lazio di Claudio Lotito, il suo rendimento non è stato come sempre ci si aspettava.

Nei primi mesi ha sofferto le difficoltà di tutta la squadra, non riuscendo ad infondere tranquillità ed esperienza ai propri compagni. Con l’esonero di Vincenzo Montella e l’arrivo di Gennaro Gattuso, è tornato in parte a fare quello che faceva tanto bene nella Lazio. Interdizione e accortezza tattica come pochi in Italia. Biglia adesso è uno dei punti fermi del nuovo Milan, che vuole confermare quanto di buono fatto nella seconda parte della scorsa stagione e guadagnarsi un posto tra le prime quattro della Serie A che permetterebbe l’accesso diretto alla Champions League. Pare, secondo Tuttomercatoweb.com che nelle prossime settimane il Milan possa rinnovare il contratto di Lucas Biglia: attualmente l’accordo siglato la scorsa estate prevede una durata fino al 2020. L’idea sarebbe quella di rinnovarlo di un’altra stagione, quindi fino al 2021. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, visto che non sono così chiare le strategia nel breve termine di Leonardo e Paolo Maldini.

Ricordiamo che Biglia percepisce uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione: possibile che il rinnovo possa confermare le stesse cifre e avere un leggero aumento. Lucas, prima dell’inizio dell’attuale stagione, aveva fatto “mea culpa” e si era detto pronto per riscattare gli alti e bassi avuti in precedenza con la maglia del Milan: “L’inizio di stagione era stato un po’ brutto. Il primo deluso sono stato io, di non essere stato all’altezza della squadra e degli obiettivi. Adesso abbiamo rivincita nella nuova stagione”.

Attualmente nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso non c’è nessuno con le caratteristiche del mediano argentino, il che lo rende fondamentalmente imprescindibile negli equilibri di squadra.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

