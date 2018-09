MILAN NEWS – Pepe Reina è stato uno degli ultimi acquisti della vecchia dirigenza cinese. Lo spagnolo è arrivato a parametro zero dal Napoli, e si è subito ambientato nel mondo rossonero.

Tanti gli elogi per lui da parte di Gattuso ed in generale di molti calciatori rossoneri. Nello spogliatoio rossonero, nonostante il poco tempo trascorso, ha già assunto il ruolo di leader. Non ha ancora collezionato una presenza ufficiale con la maglia del Milan, anche se probabilmente lo farà giovedì prossimo in Europa League. Oggi ai microfoni di Efe, ha parlato Miguel, il papà di Reina, svelando il futuro del figlio: “Pepe ha deciso e più che meditato. Chiuderà la sua carriera al Milan, a 39 anni. Poi inizierà il percorso per diventare allenatore”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

