NEWS MILAN – Dopo l’impegno in Europa League, riparte il campionato del Milan. Gennaro Gattuso lo fa utilizzando di nuovo la formazione dei titolarissimi.

La partita contro l’Atalanta è fondamentale per il Diavolo. Che deve subito riprendere la rette via dopo l’1-1 di Cagliari di una settimana fa. Non sarà facile, anche perché la squadra orobica è una bestia nera per il Milan, che non riesce a batterla in casa da quattro anni. Per l’occasione, ci sarà il San Siro delle grandi occasioni: 50mila gli spettatori presenti alla partita.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Çalhanoglu. All. Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gómez, Barrow. All. Gasperini

Serie A, Milan-Atalanta: cronaca primo tempo

1′ – Match iniziato!

2’ – GOOOOOL DI HIGUAIN!! SUBITO IL PIPITA SBLOCCA IL RISULTATO CON UNA GIRATA AL VOLO.

16’ – Ci prova ancora Higuain: si gira in un fazzoletto e tenta il tiro, rimpallato però da Toloi.

21’ – Bonaventura segna di testa. Rete annullata però dal VAR dopo pochi minuti.

32’ – Buona azione del Milan sviluppata sulla fascia destra. Arriva al tiro da fuori area Biglia, però è centrale.

33’ – Pericolosa anche l’Atalanta: dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Toloi mette forte in mezzo ma Pasalic manca clamorosamente la porta.

39’ – Bonaventura ci prova ancora di testa, stavolta lo ferma il palo.

45’ – Ripartenza velocissima del Milan. Higuain mette Kessié davanti alla porta, però l’ivoriano non trova la porta e spreca un’altra occasione.

46’ – Finisce il primo tempo. Milan in vantaggio sull’Atalanta grazie a Higuain.

Serie A, Milan-Atalanta: cronaca secondo tempo

46′ – Ricomincia Milan-Atalanta. Gasperini mette Zapata e Rigoni al posto di Barrow e Pasalic.

52’ – Appena entrato Zapata si rende subito pericoloso. Donnarumma gli nega il gol.

54’ – Gol dell’Atalanta. Gómez mette dentro il cross di Zapata. Con i due cambi i bergamaschi hanno cambiato volto.

60′ – GOL DEL MILAN! ALTRO ASSIST DI SUSO, STAVOLTA SEGNA BONAVENTURA.

67’ – Primo cambio nel Milan: entra Abate, fuori Calabria.

74’ – Bonaventura, autore del secongol gol, esce fra gli applausi. Entra Bakayoko.

84′ – Il Milan mette anche Castillejo, fuori Calhanoglu.

90′ – Clamorosa occasione per l’Atalanta! Donnarumma sbaglia l’uscita sul calcio d’angolo, De Roon tira a porta vuota e Rodriguez salva sulla linea il risultato! Finale incredibile!

92′ – GOL DELL’ATALANTA! Rigoni regala il pareggio agli orobici, è 2-2.

