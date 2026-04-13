Cortocircuito Nkunku: al Milan costa più di tutti, ma fa la riserva

Il giocatore è quello che pesa di più a bilancio 2025/2026: il bilancio è negativo oltremisura. Il punto della situazione

29 partite per circa 1300 minuti. E’ questo il bilancio stagionale di Christopher Nkunku, che di reti ne ha segnate solamente sei: i tifosi ricorderanno con piacere quella contro la Fiorentina, una sassata incredibile dalla quale sembrava poter avere inizio la sua avventura al Diavolo.

Prima c’era stata la doppietta contro il Verona, poi, però, sono arrivati solamente i centri dal dischetto contro Como e Bologna. Contro i felsinei è stata anche la gara migliore da quando veste la maglia rossonera, ma Massimiliano Allegri non gli ha mai dato la giusta continuità.

E’ partito titolare contro il Pisa e il Como, prima di tornare in panchina nelle successive gare fino a quella contro il Napoli, in cui, un po’ a sorpresa, è stato schierato dall’inizio. Il gol così manca oltre due mesi e il Milan sta pensando seriamente di venderlo, anche se oggi si parla più di Rafa Leao e Chris Pulisic come possibili cessioni.

Nkunku, errore di mercato: i numeri non tornano

Nkunku fin qui, però, è stato un grande errore di mercato e le colpe ovviamente non sono solamente sue: il modulo di Massimiliano Allegri non lo esalta di certo. Un tecnico, quello livornese, che ne avrebbe fatto decisamente a meno di un giocatore con le caratteristiche del francese.

A fine estate, però, l’ormai ex Chelsea è stato il regalo impacchettato da Igli Tare. L’albanese lo ha ritenuto un’opportunità di mercato. Un’opportunità da 37 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di bonus. Con lo stipendio – 5 milioni netti a stagione più bonus – Nkunku pesa a bilancio 2025/2026 ben 16,65 milioni

Ricordiamo chi è il calciatore che pesa di più a bilancio in casa #Milan #Nkunku 16.650.000

Rabiot 12.583.333

Leao 12.155.983

Gimenez 11.736.111

Jashari 11.425.000

Fofana 10.550.000

Pulisic 10.451.957 (https://t.co/B6fXHz70fR 3/9/25) pic.twitter.com/Ci1WLyrFB8 — Martin Sartorio (@MartinSa1988) April 13, 2026

Nkunku è per distacco il giocatore che pesa di più a bilancio. Un giocatore che stando ai costi dovrebbe essere sempre titolare, dovrebbe trascinare la squadra alle vittorie e fare gol pesanti.

E invece fin qui è stato solo una riserva che ha trasformato qualche rigore e poco più. E’ inspiegabile la distribuzione delle risorse in Casa Milan. Un calciatore a quel prezzo deve avere un altro rendimento e deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare