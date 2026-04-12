Gabbia fondamentale, i numeri di non mentono

Il centrale italiano è pronto a riprendersi il posto in mezzo alla difesa: le statistiche parlano davvero chiaro. Il punto della situazione

E’ la giornata dei processi e delle critiche dopo il pesante ko contro l’Udinese. Ora la paura di non qualificarsi in Champions League è davvero tanta. Dal sogno Scudetto, così, si è passati all’incubo fallimento. Si aspetterà la fine della stagione per dei bilanci definitivi, ma è evidente che la preoccupazione sia davvero tantissima.

Massimiliano Allegri è dunque chiamato a ricompattare il gruppo per far si che il Milan raggiunga il suo obiettivo principale prima di dare il via ai processi. Il tecnico livornese proverà a mettere in campo la miglior formazione possibile.

Inevitabilmente rispetto a ieri, i cambi saranno parecchi. E’ probabile che il Diavolo torni a schierarsi con una difesa a tre, con cui si è arrivati in alto. Così Athekame è pronto a riaccomodarsi in panchina e Saelemaekers a fare il quinto. Dietro, poi, si scalda Matteo Gabbia.

La sua assenza si è fatta sentire tantissimo. Il giocatore è troppe volte sottovalutato, ma quando non è in campo si vede, ma qualcuno fatica a metterlo in evidenza. Matteo Gabbia è out dal 18 febbraio e ha così saltato ben sette gare. Di queste i rossoneri ne hanno vinte tre e perso addirittura quattro. Nelle 24 gare in cui ha giocato, il Milan aveva subito un solo ko. Numeri che non lasciano dubbi sull’importanza di Matteo Gabbia, un leader dentro e fuori dal campo.