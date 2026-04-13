Una big d’Europa è interessata a Leao: le condizioni del Milan per cederlo

Dopo i fischi di sabato pomeriggio, si riaccendono le voci di mercato su Rafa: c’è una squadra pronta a prenderlo

La storia d’amore fra il Milan e Rafael Leao potrebbe essere arrivata al capolinea. Oggi la Gazzetta dello Sport racconta di alte possibilità di un addio al termine di questa stagione. I fischi di San Siro al momento della sostituzione in Milan-Udinese sono stati una bella botta psicologica per il portoghese. Sempre molto attivo sui suoi social, ha scelto la via del silenzio, come succede spesso dopo sconfitte o prestazioni negative da parte sua. Non ha gradito quei fischi, anche perché, scrive la rosea, sente di aver fatto dei sacrifici per la maglia rossonera.

Rafa deluso

Si è messo a disposizione in un ruolo che non sente suo, quello del centravanti, e soprattutto ha giocato nonostante una pubalgia non gli permettesse di essere al meglio. La ferita, insomma, si è aperta. I compagni di squadra, Allegri e la società lo difendono. Adrien Rabiot, a nome di tutta la squadra, ha parlato in maniera molto chiara dopo la gara di sabato. “Dobbiamo aiutarlo“, dice il francese. Se non fosse che queste parole su Leao le sentiamo dire da anni.

Il futuro di Leao

La Gazzetta dello Sport, come anticipato, ipotizza una cessione, ma non per forza. Se dovesse arrivare un’offerta importante, come per chiunque altro, il Milan la prenderà in considerazione. Più che Barcellona, occhio al Manchester United, che ha mostrato interesse per il portoghese già in passato. Oggi la valutazione economica è molto più bassa rispetto al passato: 40-50 milioni potrebbero bastare. Il Mondiale potrebbe essere una vetrina per il numero 10 rossonero. Se proposte adatte non arriveranno, allora il Milan, e soprattutto Allegri, lavoreranno per reinserirlo al meglio e valorizzarlo nel suo ruolo, l’unico dove può davvero aiutare la squadra (se alle giuste condizioni fisiche).