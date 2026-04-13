Cercasi terzini italiani, da Bellanova a Parisi: il Milan a caccia dello scarto

Le ultime notizie di calciomercato relative al club rossonero: ecco gli ultimi nomi che circolano per il Diavolo

La stagione si è maledettamente complicata dopo il doppio ko contro Napoli e Udinese. Ora il Milan di Massimiliano Allegri rischia seriamente di non qualificarsi in Champions League dopo essere stato per un’intera stagione in cima. Il tecnico livornese è chiamato a risolvere il problema il prima possibile per non buttare tutto alle ortiche.

Serve compattarsi e ritrovare lo spirito giusto, ma la dirigenza sta organizzando anche il calciomercato. Si sono fatti tanti nomi: da Goretzka a Lewandowski e Vlahovic. Profili altisonanti per un Milan che giocherebbe la Champions League, ma la rosa va allungata anche con calciatori che non per forza devono fare i titolari.

Profili non da Milan

C’è inoltre l’idea di rendere il Milan un po’ più italiano. Così in questi giorni è tornato di moda il nome di Raoul Bellanova. Un profilo che sta vivendo un periodo complicato e cerca di rilanciarsi altrove. La prospettiva di prendere un giocatore come l’esterno dell’Atalanta è stata bocciata dai tifosi del Milan, che sognano altri nomi.

In quel ruolo, l’astro nascente del calcio italiano è certamente Palestra. Servono tanti soldi, ma il Milan dovrebbe puntare a giocatori in ascesa e non quelli in fase calante. Bellanova, evidentemente, costa meno e gli ottimi rapporti tra il suo entourage e Giorgio Furlani (qualora restasse) potrebbero agevolare la trattativa.

Non è più in ascesa nemmeno la carriera di Fabio Parisi, altro nome sul taccuino del Milan, come scritto da Alessandro Jacobone sul proprio profilo X. Un nome che conferma la linea del Diavolo: italiano, da rilanciare e che costa poco…