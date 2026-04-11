Pagelle Milan-Udinese, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Milan-Udinese, clamorosa sconfitta dei rossoneri a San Siro per 3-0. Ora Champions a rischio

Il migliore

Nel primo tempo si è rivisto un Christian Pulisic a buon livello, peccato non sia riuscito a fare gol. Errore anche di Allegri che nella ripresa sceglie di spostarlo a destra.

Il peggiore

Siamo di fronte ad una delle più brutte partite di Rafael Leao con la maglia del Milan. Fa il difensore dell’Udinese nel primo tempo, sbaglia ogni tipo di giocata sia dal punto di vista tecnico che tattico, nella ripresa torna a fare l’ala ma non salta mai Kristensen. A fine stagione è giusto fare valutazioni sul suo rendimento.

I voti di Milan-Udinese

MAIGNAN 5

ATHEKAME 5

DE WINTER 4,5

PAVLOVIC 5

BARTESAGHI 4,5

RICCI 5

MODRIC 6

RABIOT 5

SAELEMAEKERS 5

LEAO 3

PULISIC 6