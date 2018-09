MILAN NEWS – Vuole risollevarsi l’Empoli nella gara di domani sera contro il Milan, visto che gli ultimi risultati non hanno arriso alla squadra toscana allenata da Aurelio Andreazzoli.

Sconfitto in casa dalla Lazio e poi in trasferta a Sassuolo, la formazione bianco-blu spera di annullare la propria serie negativa con una prestazione da ricordare già domani allo stadio ‘Castellani’, ma non sarà facile anche perché il Milan, oltre che squadra superiore per tecnica ed esperienza, vuole allo stesso tempo tornare alla vittoria dopo il doppio pareggio deludente con Cagliari e Atalanta.

Intanto Il Tirreno ha riportato le ultime notizie riguardo alla formazione anti-Milan che mister Andreazzoli è pronto a scegliere nelle prossime ore: il tecnico ritroverà l’acciaccato Rade Krunic, il centrocampista classe ’93 che vuole subito spazio da titolare nella linea mediana a tre dell’Empoli. Non saranno disponibili invece il ghanese Afriye Acquah, infortunato a livello muscolare, e lo squalificato Miha Zajc che è stato espulso nell’ultimo match con il Sassuolo. Possibile la conferma del 4-3-1-2 come modulo di base, per la volontà di non snaturare la formazione titolare: Krunic giocherà in mezzo al campo con Capezzi e Bennacer, mentre uno tra Traoré e Uçan dovrebbe essere schierato dietro alle due punta che dovrebbero essere bomber Caputo ed il giovane Mraz.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

