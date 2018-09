MILAN NEWS – Buone notizie per Patrick Cutrone, cattive invece per Mattia Caldara. In vista di Empoli-Milan di domani, Gennaro Gattuso è alle prese con alcuni dubbi di formazione che scioglierà solo nelle ultime ore.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà necessaria la rifinitura di quest’oggi per avere le idee più chiare. Un punto interrogativo pende proprio sul difensore ex Atalanta, assente domenica a San Siro e che rischia di non farcela anche per la trasferta toscana. Ieri infatti, a quarantotto ore dal match, il giocatore si è solo allenato in palestra a causa dello stop muscolare rimediato in Lussemburgo.

Nel frattempo, Davide Calabria ha recuperato dall’attacco febbrile ma potrebbe comunque cedere il posto a un più fresco Ignazio Abate. Il quesito è: Rino se la sentirà di cambiare entrambi gli esterni difensivi? Perché parallelamente, anche Diego Laxalt si candida per far staffetta con Ricardo Rodriguez.

E’ invece ok Cutrone, pronto a subentrare a gara in corso. In attacco, però, è ballottaggio per l’out mancino: Samuel Castillejo e Fabio Borini insidiano un Hakan Calhanoglu apparso stanco e inconcludente nell’ultimo match. Per il mister, quindi, potrebbero esserci fino a tre novità di formazione piuttosto che gli 11 base come ipotizzato a inizio settimana.

Redazione MilanLive.it

