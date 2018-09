MILAN NEWS – Stasera il Milan rischia di avere un volto inedito in vista del match che chiuderà la sesta giornata di campionato, quello che si disputerà allo stadio Castellani di Empoli.

Contro la formazione toscana neopromossa in Serie A infatti, come è noto da ieri, mancherà Gonzalo Higuain che ha dato forfait per un dolore al flessore e dunque è rimasto a Milanello sperando di recuperare per la sfida al Sassuolo. E anche Patrick Cutrone, rientrato da poco da un dolore alla caviglia, non è al massimo della forma e dovrà testare le proprie condizioni, non avendo comunque nelle gambe ancora i 90 minuti.

Le ultime news di formazione secondo la redazione di Sportmediaset Milanparlano di una possibile staffetta in attacco per il di questa sera: dal 1′ minuto al centro dell’attacco dovrebbe esserci Fabio Borini, jolly offensivo che ha iniziato la sua carriera da centravanti ma che ultimamente è stato spesso schierato come esterno. L’ex Sunderland lascerà poi il posto a Cutrone nel secondo tempo, approfittando della verve del giovane attaccante che però non avrà sicuramente nelle gambe più di mezz’ora di autonomia. Sarà comunque interessante vedere per la prima volta la formazione di Gennaro Gattuso giocare con un ‘falso nueve’, ovvero un attaccante centrale che non ha le caratteristiche della prima punta, bensì da calciatore di movimento che non darà punti di riferimento precisi ai difensori dell’Empoli.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

