MILAN NEWS – Terzo passo falso consecutivo in trasferta per il Milan, un’altra rimonta subita e l’ennesima amarezza per un risultato in pugno e poi sfumato.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è un pareggio che sa di sconfitta quello di ieri al Castellani. La squadra di Gennaro Gattuso ancora una volta pecca di personalità e cattiveria, arrivando a perdere ben sette punti da quando si trova in vantaggio e incassando in totale 8 reti in 5 giornate.

E ieri non va considerata troppo la super prestazione di Pietro Terracciano tra le cause della debacle. Perché dall’altra parte – evidenzia il quotidiano – anche Gianluigi Donnarumma ha preso il voto più alto, il che significa che anche l’Empoli ha avuto chance per far male. I rossoneri passano ancora una volta in avanti, questa volta in modo fortunoso, ma il vantaggio viene nuovamente sprecato. Il Diavolo dovrebbe gestire, far sbarramento sui lati e rilanciare veloce sui corridoi dove bivaccano Suso e Hakam Calhanoglu. Invece spesso non riesce a uscire in modo pulito dall’area, patisce il pressing altrui e si fa infilzare due volte sui lanci diagonali o sugli strappi palla a terra: Donnarumma evita il pareggio con un miracolo a tu per tu su Antonino La Gumina, poi il palo prodigioso su Francesco Caputo.

In attacco, con la pesante e determinante assenza di Gonzalo Higuain, non funziona la riscoperta di Fabio Borini come centravanti. Con la Roma, in tale posizione, realizzò il suo migliore score con 9 gol nella stagione 2011-12: ieri, invece, non è riuscito a incidere. Ci prova a più riprese Suso nel finale meritando anche il goal per impegno e prestazione, ma il portiere avversario si esalta e blinda la propria porta. Mister Aurelio Andreazzoli, invece, viene premiato dalla propria filosofia di gioco: l’errore di Alessio Romagnoli è dovuto a una pressione in area di Levan Mchedlidze, all’insegna di un’intera partita a tutto pressing. Da lì l’1-1 e la felicità toscana. Per Gattuso, invece, un’altra missione fallita.

Redazione MilanLive.it

