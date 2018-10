MILAN NEWS – Per sorridere definitivamente il Milan vuole, oltre che ritrovare i risultati giusti, anche tutti gli elementi a disposizione di Gennaro Gattuso e giocarsi le prossime gare al top.

E secondo le ultime news di Sky Sport 24 il Milan starebbe finalmente per recuperare uno dei suoi lungodegenti, lo sfortunato Andrea Conti che da più di un anno è costretto a restare ai margini per via del doppio infortunio grave al ginocchio. Due operazioni per il terzino arrivato dall’Atalanta nel luglio 2017, che dunque non ha ancora potuto dimostrare il proprio valore con la maglia rossonera, se non in qualche apparizione di inizio stagione scorsa.

Le notizie positive parlano di un prossimo rientro in gruppo di Conti, che sta da settimane lavorando a livello personalizzato dopo la lunga riabilitazione successiva al secondo intervento subito ad aprile scorso. Il laterale destro, considerato idealmente il titolare in quel ruolo per il Milan, dovrebbe tornare a pieno regime entro il mese di novembre, senza accelerare troppo i tempi per non rischiare altre ricadute. Ma già nei prossimi giorni Conti dovrebbe poter tornare con calma e discreta frequenza a lavorare con il resto dei compagni. Il ritorno di Conti permetterà a mister Gattuso di alternarlo come terzino con gli attuali titolari del ruolo, ovvero Calabria e Abate, oppure anche cambiare modulo e puntare su una difesa a tre.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

