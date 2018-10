MILAN NEWS – Ora serve il tris. Dopo le vittorie importanti contro Sassuolo e Olympiacos, in vista del derby, il Milan è chiamato all’ultima conferma per spazzare via definitivamente i fantasmi.

Adesso di fronte c’è il Chievo, ultimo in classifica a -1 causa la penalizzazione. Ma guai ad abbassare la guardia. Anche per questo, dopo la staffetta di giovedì, Gennaro Gattuso rilancerà i titolari. Col rientro di Gianluigi Donnarumma tra i pali quindi, torna anche Mateo Musacchio al centro della difesa in coppia con Alessio Romagnoli. A destra Ignazio Abate è in vantaggio nel ballottaggio con Davide Calabria, mentre sull’altro versante va verso la conferma Ricardo Rodriguez dopo l’ottima prova europea.

Tiémoué Bakayoko, reduce invece da una partita disastrosa, si riaccomoderà in panchina. Riecco Frank Kessié al centrodestra, con Lucas Biglia confermato in cabina di regia e Giacomo Bonaventura sull’interno mancino. In attacco si rivede in campionato il tridente classico: spazio a Suso, Gonzalo Higuain e Hakan Calhanoglu. Solo panchina per uno scalpitante Patrick Cutrone.

4-3-2-1 invece per Rolando Maran. Nel pieno di una profonda crisi, il tecnico affiderà le speranze al tridente composto da Mehdi Léris, Valter Birsa e Mariusz Stepinski.

Redazione MilanLive.it

