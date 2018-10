MILAN NEWS – Altro impegno internazionale per uno dei calciatori del Milan chiamati dalla propria Nazionale in questa tornata di convocazioni e sfide.

Oggi è stato il turno di Diego Laxalt, terzino del Milan acquistato dal Genoa negli ultimi giorni della sessione estiva scorsa. Il calciatore classe ’93 è stato impiegato da titolare con la Nazionale uruguayana nell’amichevole di oggi in casa del Giappone allo stadio di Saitama. Gara molto spettacolare terminata per la cronaca con il punteggio di 4-3 per la formazione di casa.

Laxalt ha giocato gli interi novanta minuti con l’Uruguay, confermando il fatto di essere un calciatore considerato quasi indispensabile per la causa del c.t. Oscar Tabarez. La prestazione difensiva non è stata brillantissima, visti i 4 gol subiti dalla ‘Celeste’, senza però mostrare colpe particolari. Il Milan sa bene infatti che Laxalt è un calciatore di grande talento e propensione offensiva, migliorabile però nella fase di contenimento.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it