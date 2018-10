CALCIOMERCATO MILAN – Il club rossonero sta monitorando José Machin, 22enne centrocampista del Pescara. E’ il portale Tuttomercatoweb a rivelare la notizia dell’interessamento nei confronti di questo giocatore.

Nato in Guinea Equatoriale, ma in possesso anche del passaporto, spagnolo, Machin è cresciuto in Spagna ed è passato per i settori giovanili di club come Barcellona e Malaga. Nel 2015 il trasferimento alla Roma, dove diventa titolare nella Primavera. Nell’estate seguente passa in prestito al Trapani in Serie B: 9 presenze e 0 gol. A gennaio 2017 si trasferisce, sempre a titolo temporaneo, al Lugano. In Svizzera colleziona solo 5 presenze e nessuna rete.

Calciomercato Milan, visionato il talento Machin

Machin nel luglio 2017 approda al Brescia con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. In Lombardia trova maggiore spazio e mette insieme 21 presenze condite da un gol. Tuttavia, a gennaio 2018 avviene il trasferimento al Pescara. 11 presenze e 2 gol che gli valgono il riscatto. Il club abruzzese spende 800 mila euro e concede alla Roma il 50% del ricavato della futura rivendita. In questa stagione il 22enne centrocampista sta facendo bene, ha finora collezionato 8 presenze e 2 gol.

L’ex di Barcellona e Malaga gioca da mezzala destra nel 4-3-3 di mister Giuseppe Pillon. Oggi non si può certo dire che Machin sia da Milan, però gli osservatori rossoneri lo stanno seguendo per valutare il suo potenziale in ottica futura. Il talento gli è sempre stato riconosciuto fin da quando era giovanissimo, però non è ancora riuscito a fare il decisivo salto di qualità. Ora che ha 22 anni ha trovato nel Pescara il posto giusto dove giocare con continuità e mostrare il proprio valore. Vedremo quali saranno i suoi margini di miglioramento e se il rendimento sarà costante nell’arco della stagione. Se farà bene, qualche società di Serie A potrebbe farci un pensierino. Senza scordare, intanto, che proprio il Pescara è in vetta alla classifica di Serie B e in caso in promozione potrebbe anche decidere di confermarlo.

Redazione MilanLive.it

