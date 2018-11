MILAN NEWS – Non sarà di certo il miglior Milan possibile quello che scenderà in campo stasera (ore 20.30) alla Dacia Arena contro la solita insidiosa Udinese.

Nonostante le troppe assenze, mister Gennaro Gattuso ha inviato come al solito il suo messaggio forte e chiaro: nessuna distrazione, fuori il carattere e onorare sempre l’impegno, anche se le sfide successive contro Betis e Juventus appaiono attrazioni motivazionali superiori a quella odierna. Ieri in conferenza stampa prima del trasferimento in Friuli, Gattuso ha suonato la carica con la sua tipica metrica asciutta ma convincente, dando il messaggio giusto ai suoi uomini.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico milanista non intende affatto sottovalutare l’Udinese: “Si tratta di un avversario forte fisicamente, con tanti uomini sul metro e novanta. Dovremo lottare tanto, andare sulle seconde palle”. Servirà dunque un Milan da battaglia, anche per difendere quel 4° posto Champions che ad oggi mette i rossoneri in piena corsa per il tanto ambito traguardo: “Ci abbiamo messo tanto per raggiungere il quarto posto e ora va difeso, non è il momento dei sorrisi, bisogna battere il ferro. Ma vedo lo spirito giusto, anche se l’allenamento di oggi (ieri, ndr) non mi è piaciuto per niente, eravamo vuoti anche mentalmente”.

Un avvertimento da parte di Gattuso, che dopo essere uscito dal classico periodo di crisi e aver allontanato le tremende voci su un suo possibile esonero, chiede ai suoi ragazzi una gara di cuore, spirito e coraggio. Solo così si può finire davvero tra le prime quattro.

