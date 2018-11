MILAN NEWS – E’ il talento italiano più ambito del momento, visto che nonostante i suoi soli 18 anni è già sul taccuino di diversi club.

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, sta ricevendo tantissimi elogi in giro per l’Italia e per il mondo. Un regista che richiama alla mente un giovane Andrea Pirlo, anche lui cresciuto ed esploso nelle fila delle Rondinelle. Intervistato da Sky Sport dal ritiro della Nazionale italiana (per i convocati azzurri LEGGI QUI) Tonali ha risposto ad alcune domande sul suo futuro: “Sono felicissimo del mio momento attuale e di essere a Coverciano. Dicono che somiglio a Pirlo, forse più fisicamente che per la qualità. Non sono molto d’accordo, io mi sono sempre ispirato ad un altro grande giocatore come Gattuso, un riferimento assoluto da quando ero bambino”.

Lo stesso Tonali ha poi rivelato di avere un legame decisamente speciale con il Milan ed i colori rossoneri: “La mia squadra del cuore? Ho sempre tifato per il Milan, devo ammetterlo. Futuro? Non ci penso, voglio fare bene a Brescia e crescere senza fretta”. Un piccolo assist quello di Tonali che chiama in qualche modo la sua formazione preferita a farsi avanti; di certo un milanista doc come lui non si sognerebbe di dire mai di no alla proposta rossonera.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

