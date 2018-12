NEWS MILAN – Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Milan–Torino. Il tecnico ritrovato Gonzalo Higuaìn, che ha scontato contro Lazio e Parma la squalifica. Fuori Fabio Borini per infortunio.

Presenti i giovani Torrasi e Tsadjout. Nessun’altra sorpresa in casa rossonera per quanto riguarda i convocati. Come detto dal tecnico in conferenza stampa, quella di domani sarà una sfida difficile e importante per la squadra milanista. Servirà tanto impegno e spirito di sacrificio per portare a casa tre punti e consolidare il quarto posto, conquistato la scorsa settimana.

Per quanto riguarda la formazione, il Milan non ha ancora le idee chiarissime. Gattuso non ha escluso la possibilità di una difesa a tre, anche se gli uomini a disposizione fanno pensare ad un 4-4-2. Higuaìn torna a disposizione dopo l’espulsione contro la Juventus e giocherà al fianco di Patrick Cutrone, al momento insostituibile. Il Torino però è una squadra difficile da affrontare e che fuori casa mette in difficoltà qualsiasi squadra.

I CONVOCATI DI GATTUSO PER MILAN-TORINO

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Rodriguez, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Torrasi

ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.

