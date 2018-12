MILAN NEWS – Davide Calabria ha presenziato in conferenza stampa al fianco di Gennaro Gattuso. Alla vigilia di Olympiacos-Milan, ultima gara del girone F d’Europa League, ecco le sue dichiarazioni.

Al terzino rossonero è stato anzitutto chiesto della sua crescita in quest’ultima stagione con Gattuso: “Io sono qui da 4 anni, è da tempo che gioco. Non penso a sostituire nessuno, ma essere sempre a disposizione del mister. Con Gattuso ho trovato continuità e spero di andare avanti. Non penso l’età sia un fattore importante”.

Sull’importanza del match: “Ci vuole intelligenza, non bisogna pensare a cosa c’è intorno, ma solo al campo. Ieri erano partite difficile, da dentro o fuori. Ci si deve preparare giorni prima, noi lo siamo. Se ti fai distrarre, diventa tutto più difficile”.

Un commento su Gonzalo Higuain: “Lo vedo normalissimo, siamo un bel gruppo. E’ un talento infinito, perché è uno dei migliori attaccanti al mondo. Capita un periodo in cui non riesci ad esprimerti, capita a tutti. Ma può farci svoltare in Europa”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

