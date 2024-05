Dalla Premier League al Milan: ritorno di fiamma a centrocampo

Le ultime sul possibile colpo a centrocampo da parte del Milan. I rossoneri potrebbero riportare in Italia il giocatore: il punto della situazione

Ad un anno di distanza il centrocampista può fare ritorno in Serie A. Il Milan non ha smesso di seguirlo e dopo una stagione in Premier League potrebbe acquistarlo.

Nicolás Domínguez in estate ha lasciato il nostro campionato e il Bologna per trasferirsi al Nottingham Forest. Un trasferimento che ha frutto una decina di milioni alle casse dei felsinei.

L’argentino classe 1998 aveva di fatto iniziato a giocare subito titolare, ma ultimamente ha perso il posto. In Premier League ha collezionato 25 presenze, riuscendo a segnare anche due gol (uno anche in FA CUP).

Fra qualche mese non è da escludere un suo ritorno in Serie A, soprattutto se il Nottingham dovesse retrocede in Championship. A rilanciare l’ipotesi Milan è stato oggi Tuttosport, sottolineando come Dominguez, che non ha vissuto un periodo proprio entusiasmante in Inghilterra, potrebbe decidere di rilanciarsi in un campionato in cui ha fatto bene.

I profili sul taccuino del Diavolo

Ovviamente il Milan sta valutando anche altre ipotesi oltre all’ex Bologna Dominguez. L’idea del Diavolo è quella di regalarsi un nuovo centrocampista che possa completare il reparto.

Serve un giocatore con caratteristiche più difensive, che possa dare una mano importante al pacchetto arretrato. Così tra i profili in cima alla lista c’è quello di Youssouf Fofana del Monaco, che piace però tanto in Premier League.

Un’idea buona può essere legata a Soufyan Amrabat, destinato a tornare alla Fiorentina, dopo l’avventura non esaltante al Manchester United. Il marocchino come il francese ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025. Attenzione poi ad altre piste come Boloca del Sassuolo o Frendrup del Genoa, che stanno facendo tanto bene in Serie A.

Pierre-Emile Højbjerg, infine, è un’ipotesi concreta. Nelle settimane scorse il giocatore è stato offerto ai rossoneri. Anche il danese ha un accordo, con il Tottenham, in scadenza il 30 giugno 2025. Un accordo che il giocatore non appare intenzionato a rinnovare. Può così lasciare Londra per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Il Milan, dunque, sfoglia la margherita, consapevole del fatto che almeno un centrocampista arriverà certamente