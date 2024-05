Conte-Milan, non è finita: “Incontro a Londra”

Quotazioni di nuovo in salita per Antonio Conte al Milan. Potrebbe esserci presto un incontro per chiudere

Mancano tre giornate alla fine del campionato di Serie A. Il Milan è ormai certo della qualificazione alla prossima Champions League e ha come unico altro obiettivo quello di chiudere al secondo posto per partecipare alla Supercoppa Italiana. A meno di clamorosi colpi di scena, saranno le ultime tre partite di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Decisiva per lui l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e l’ennesimo derby perso che ha consegnato all’Inter la seconda stella. Ma chi prenderà il suo posto?

Nelle ultime settimane sono stati fatti tantissimi nomi. Julen Lopetegui sembrava il prescelto ma la rivolta popolare dei tifosi e il comunicato duro della Curva Sud hanno fatto cambiare idea alla proprietà e alla dirigenza. Se potessero scegliere loro, il nome è uno e uno soltanto: Antonio Conte. Dal club di via Aldo Rossi però è sempre filtrato pessimismo in merito a questa possibilità: l’idea sarebbe quella di puntare su un allenatore con caratteristiche diverse, sia dal punto di vista tecnico-caratteriale che, soprattutto, economico. Tutti sono ormai sicuri di questo, ma c’è chi è pronto a scommettere che la questione è tutt’altro che già decisa.

Cardinale incontra Conte: pronta l’offerta

Non è da escludere che il Milan stia lavorando sulla pista Conte sottotraccia, preparandosi ad un grande annuncio non appena sarà finito campionato e sarà risolta la questione contrattuale con Pioli. Lo scenario è diventato virale nelle ultime ore sui social anche per l’articolo pubblicato dai colleghi di CalcioStyle.

Stando alle informazioni in loro possesso, Gerry Cardinale avrebbe fissato un incontro con l’allenatore a Londra nei prossimi giorni. Il proprietario rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 7 milioni di euro per convincere Conte ad accettare (bonus compresi). CalcioStyle sottolinea che non si sa se questo passo sarà decisivo per portare l’ex tecnico di Inter e Juventus in rossonero. Ma una cosa sarebbe certa: le sue quotazioni sono nuovamente in risalita. Non ci resta altro che attendere per saperne di più. Nel frattempo la società tiene aperte più possibilità: Paulo Fonseca del Lille, ed ex Roma, è un nome che piace moltissimo a Geoffrey Moncada, così come Sergio Conceicao, che dovrebbe incontrare domani Villas-Boas per fare il punto della situazione e dirsi, probabilmente, addio. Per quanto riguarda altri nomi: nessun contatto per adesso con Roberto De Zerbi, che attende un confronto con il Brighton per capire se c’è modo di continuare insieme o meno, mentre per Thiago Motta non ci sono possibilità perché ha già dato parola alla Juventus da tempi non sospetti.