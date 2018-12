NEWS MILAN – Si gioca al Renato Dall’Ara. Bologna-Milan è valida per il posticipo della 16° giornata di Serie A, in scena in questo inconsueto martedì sera. Gennaro Gattuso contro Filippo Inzaghi, due che insieme hanno vinto tutto con la maglia rossonera.

Rino ritrova dal primo minuto Alessio Romagnoli, che prende il posto di Ignazio Abate e torna in campo dopo l’infortunio. Il capitano affiancherà Cristian Zapata. Fiducia ancora ad Hakan Calhanoglu, ancora favorito su Samu Castillejo per la formazione titolare. Il Diavolo deve vincere per rispondere all’eliminazione in Europa League, ma soprattutto perché ha ancora la possibilità di allungare sulla Lazio, sconfitta ieri dall’Atalanta.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Nagy, Poli, Mbaye; Santander, Palacio.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

Allenatore: Gattuso.

Serie A, Bologna-Milan: cronaca primo tempo

1′ – Match iniziato!

6′ – I rossonero fanno la partita e tengono il possesso palla. Il Bologna si difende.

20′ – Tiro di Calhanoglu dalla distanza, palla che finisce ampiamente fuori.

23′ – Conclusione forte di Higuain dal limite dell’area di rigore, para Skorupski.

27′ – Palacio prova col destro da fuori area, Donnarumma respinge.

45′ – Fine primo tempo, nessuna emozione al Dall’Ara.

Serie A, Bologna-Milan: cronaca secondo tempo

46′ – Ripresa iniziata!

54′ – Bella azione sull’asse Higuain-Calhanoglu. Tiro del turco fuori di poco.

55′ – Higuaìn fa tutto da solo e dribbla mezza difesa del Bologna. Bello l’assist di Suso, ma l’argentino non riesce a girare in porta.

Redazione MilanLive.it

