NEWS MILAN – Questa sera partita molto importante per la squadra di Gennaro Gattuso a Bologna. I rossoneri devono vincere, sia per dimenticare l’eliminazione in Europa League e sia per consolidare il quarto posto in campionato.

La sconfitta della Lazio a Bergamo contro l’Atalanta fornisce al Milan un’occasione importante per allungare a +4. Già nella scorsa giornata il Diavolo non aveva approfittato degli stop delle rivali nella corsa Champions, andando ad impattare 0-0 contro il Torino a San Siro. Stasera al Renato Dall’Ara c’è l’obbligo di fare bottino pieno.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Serie A, Bologna-Milan: probabili formazioni

Gattuso anche per Bologna-Milan intende affidarsi al modulo 4-4-2. In porta torna Gianluigi Donnarumma, che in Europa League aveva lasciato spazio a Pepe Reina. In difesa confermati Davide Calabria, Ignazio Abate, Cristian Zapata e Ricardo Rodriguez. Tra i convocati figurano anche Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, ma il mister vuole evitare rischi. I due sono appena rientrati.

A centrocampo c’è il ritorno di Jesus Suso sulla fascia destra. L’esterno spagnolo aveva avuto un problema muscolare e non era stato impiegato in Grecia giovedì. Ma ha poi recuperato e verrà schierato dal primo minuto al Renato Dall’Ara. Sulla corsia opposta agirà nuovamente Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori rossoneri più deludenti di questa stagione. Gattuso prova a dargli ancora fiducia. In panchina scalpita Samuel Castillejo, pronto eventualmente a subentrare a match in corso.

Al centro della mediana la solita coppia muscolare composta da Franck Kessié e Tiemoué Bakayoko. Non ci sono alternative, visti i noti infortuni di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. In attacco il tandem Cutrone-Higuain. Il Pipita non segna da una cinquantina di giorni e ha voglia di sbloccarsi. Anche Patrick ha il desiderio di segnare, perché in trasferta un suo gol manca da febbraio.

Filippo Inzaghi schiererà il suo Bologna con il modulo 3-5-2. In difesa il terzetto Calabresi-Danilo-Helander davanti al portiere Skorupski. Sulle fasce del centrocampo dovrebbero agire Mattiello a destra e Mbaye (in ballottaggio con Krejci). In mediana l’ex rossonero Poli con Nagy e Dzemaili (in vantaggio su Svanberg). In attacco la coppia composta da Palacio e Santander.

SERIE A | BOLOGNA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI.

Bologna (3-5-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Milan (4-4-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili (Svanberg), Mbaye (Krejci); Palacio, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it