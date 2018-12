NEWS MILAN – Sospiro di sollievo per Gennaro Gattuso, riecco Suso. Dopo il forfait di Atene, il Milan ritrova il suo assist-man nel fondamentale match point di stasera a Bologna.

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante spagnolo ha smaltito del tutto il problema muscolare e sarà tranquillamente sulla sua corsia di competenza stasera allo stadio Dall’Ara. La gara di giovedì in terra ellenica, tra l’altro, ha mandato un messaggio chiaro: il fantasista di Cadice è l’unico vero insostituibile in casa rossonera, unico e imprescindibile. Non a caso il 25enne spagnolo è il più utilizzato in assoluto con 1.601 minuti, più anche dell’inesauribile Frank Kessié al secondo posto con 1.532 minuti.

Stasera Jesus Joaquin ha una doppia missione: da una parte trascinare i suoi a una vittoria importante per un prezioso +4 sulla Lazio, dall’altra illuminare e riaccendere un Gonzalo Higuain spento da ormai troppo tempo. Il tecnico si è espresso così sul Pipita ieri in conferenza stampa: “Ci ho parlato, il primo deluso è lui, ed è lui che ora deve darci la sua leadership, a livello caratteriale e di esperienza. La priorità per me non sono i suoi gol, ma l’essere credibile, il valore aggiunto per i compagni, trascinarli, incoraggiarli anche se qualcuno sbaglia qualcosa. Gli ho detto che da parte mia e dello spogliatoio c’è grande apprezzamento, però deve fare qualcosa in più, come tutti. Occorre fare le cose con gli occhi avvelenati, aspetto che manca a tutta la squadra”.

Bologna-Milan, probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Mbaye; Santander, Palacio. All Inzaghi

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All Gattuso

