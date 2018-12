CALCIOMERCATO MILAN – Leonardo e Paolo Maldini sono al lavoro per cercare di rinforzare la squadra a gennaio. Tra centrocampo e attacco c’è la necessità di intervenire. E’ innegabile che in quei reparti servano innesti.

In mediana le assenze di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura si fanno sentire. Ma in ogni caso in quel settore il Milan ha bisogno di maggior tasso tecnico, per poter sviluppare un gioco di migliore qualità. Non a caso uno degli obiettivi della dirigenza è Cesc Fabregas, che ha esperienza e doti tecniche tali da essere adatto alle esigenze di Gennaro Gattuso. Anche davanti va fatto qualcosa, essendoci solo due centravanti.

Calciomercato Milan, interessa Lucas Piazon del Chelsea

Dovendo fare i conti con il Fair Play Finanziario, il Milan non potrà fare investimenti pesanti. I conti del bilancio vanno migliorati, arrivando al pareggio nel giugno 2021. Bisognerà fare attenzione in sede di calciomercato. Leonardo e Maldini dovranno essere bravi a trovare le giuste occasioni con buon rapporto qualità-prezzo.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, tra i profili che interessano al Milan ci sarebbe anche Lucas Piazon. Il 24enne brasiliano milita nel Chelsea, ma non ha spazio con Maurizio Sarri e ha chiesto la cessione. Il suo contratto scade a giugno 2020 e il giocatore non ha troppa intenzione di rinnovarlo. Nato come trequartista, l’ex gioiello del San Paolo ora predilige agire come esterno d’attacco, partendo da sinistra. I Blues se lo assicurarono nel 2012, quando veniva considerato un sicuro campione del futuro.

Finora Piazon non ha ancora dimostrato di poter essere un calciatore di livello importante. Ha avuto delle esperienze in prestito in questi anni, ma non è ancora esploso come ci si aspettava. Essere rimasto al Chelsea in questa stagione non si è rivelata una mossa azzeccata: zero minuti in Prima Squadra. Secondo Tuttosport, il Torino ha preso informazioni per prendere il talento brasiliano. Anche Milan, Lazio e Sampdoria hanno interesse verso l’ex San Paolo. Il quotidiano torinese scrive che il club londinese potrebbe essere proposto un acquisto ad una cifra bassa (4-5 milioni), garantendo però una percentuale alta (40-50%) del ricavato della futura rivendita. Da ricordare che Piazon ha passaporto italiano, dunque non verrebbe tesserato come extracomunitario.

Redazione MilanLive.it

