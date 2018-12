CALCIOMERCATO MILAN – Non è stato un inizio di stagione positivo per Sergej Milinkovic–Savic. In estate alla Lazio sono arrivate offerte di ogni tipo, fra cui anche quella (altissima) del Milan. No di Claudio Lotito, convinto di poter ricavare ancora di più l’estate successiva.

Ma in realtà la previsione del presidente biancoceleste, almeno per quanto riguarda questa prima parte di campionato, non si è avverata. Il calciatore sta facendo molta fatica ad emergere: secondo molti è una questione fisica, altri invece pensano che si tratti di malumore, visto che probabilmente in estate avrebbe voluto cambiare aria. Fatto sta che adesso la Lazio deve fare dei ragionamenti. Bisogna puntarci ancora oppure venderlo a prezzo di saldo?

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic si è svalutato

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nonostante Lotito insiste su una valutazione ancor più alta (circa 170 milioni), Milinkovic–Savic ad oggi vale molto meno rispetto ai 150 milioni chiesti in estate. E in questa situazione potrebbero inserirsi i club interessati, fra cui la Juventus: è nei radar di Massimiliano Allegri già da due anni. Oltre alla paura di una svalutazione quasi totale, in casa Lazio nei confronti del giocatore c’è anche il malumore dei tifosi, che lo hanno contestato aspramente di recente con uno striscione.

Ovviamente questo non significa che adesso il serbo costa poco. Ma è chiaro che, dopo 16 giornate di basso livello, Lotito non può in nessun modo chiedere oltre i 100 milioni di euro per la cessione del giocatore, che resta un signor centrocampista e con ancora ampi margini di miglioramento. Secondo Tuttosport, il Milan ha una posizione defilata al momento, insieme a Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. I rossoneri purtroppo devono fare i conti con i paletti imposti dall’UEFA, quindi un’operazione del genere, seppur in “saldo”, non è al momento sostenibile. Il serbo è il sogno di Leonardo e Gennaro Gattuso, ma è destinato a rimanere tale a queste cifre.

