CALCIOMERCATO MILAN – Delusioni da tutti i fronti in casa Milan, anche dall’ultimissimo mercato in entrata. Eclissatosi anche Gonzalo Higuain, è buio totale: nessuno, infatti, si è distinto particolarmente e ha dato una vera spinta tecnica ed emotiva alla squadra di Gennaro Gattuso.

Anche per questo, al di là di un’emergenza assoluta, il club è costretto a tornare sul mercato a gennaio. Così in attesa di Lucas Paquetá, è caccia a un altro centrocampista e a un attaccante. Ma occhio anche alle possibili uscite, pure perché sembrerebbe che qualcuno sia pronto a bussare presto alla porta di Elliott Management Corporation.

Per restare aggiornato sul calciomercato Milan, CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, la Lazio segue Laxalt e il Lipsia punta Calhanoglu

Come infatti racconta l’edizione odierna di Tuttosport, la Lazio sembrerebbe interessata a quel Diego Laxalt preso in estate e diventato poi quasi un esubero. Nel frattempo, si registra anche un interesse sempre più serio del Lipsia in Bundesliga per Hakan Calhanoglu. La proprietà – assicura il quotidiano – è pronta a valutare gli scenari poiché nessuno dei due a oggi è un intoccabile. Piuttosto, il primo è stato utilizzato solo a singhiozzo o gettato nella mischia, mentre il turco è una delle grandi delusioni di questa stagione.

Occhio ai loro possibili sacrifici, quindi. Utili per dare un po’ di respiro a un bilancio su cui pende una spada di Damocle chiamata UEFA, oppure per reinvestire quel cash che arriverebbe dalle loro cessioni. In entrata, il nome caldo per la mediana resta Cesc Fabregas per cui il Chelsea chiede 10 milioni. In attacco invece – come conferma anche il quotidiano quest’oggi – l’ultima idea porta a un sondaggio per Hirving Lozano per il PSV. Interesse tuttavia stroncato sul nascere, poiché la valutazione degli olandese non scende sotto i 40 milioni di euro.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it