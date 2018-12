NEWS MILAN – Tutto pronto a San Siro per Milan–Spal, sfida che chiuderà la 19° giornata di Serie A. I rossoneri hanno un’altra occasione per tornare in corsa Champions visto il pareggio della Lazio e la sconfitta della Sampdoria.

La Roma ha vinto, quindi la squadra di Gennaro Gattuso deve rispondere ad ogni modo. Il tecnico vuole vincere, senza badare troppo alla prestazione. I suoi devono ritrovare il gol che manca da quattro partite di fila. Rino si affida a Gonzalo Higuaìn, che guiderà il 4-3-3 scelto per questo match. L’argentino affiancato da Suso e Castillejo, Calhanoglu mezzala. Cutrone in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SPAL:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna.

Allenatore: Semplici.

Serie A, Milan-Spal: cronaca primo tempo

1′ – Si comincia!

3′ – Errore tecnico di Romagnoli che permette ad Antenucci di andare in contropiede. Recupera Zapata.

5′ – Reazione Milan. Rossoneri vanno in pressing sulla difesa della Spal.

7′ – Incursione di sfondamento di Bakayoko, palla in calcio d’angolo.

8′ – Gol di Romagnoli annullato per fuorigioco.

13′ – GOL DELLA SPAL! Tiro di Petagna deviato si infila in porta. Gol sfortunato subito dai rossoneri.

16′ – GOL DEL MILAN! Botta incredibile di Castillejo all’incrocio!

25′ – Calato il ritmo a San Siro dopo un avvio sprint.

32′ – Propositivo Abate, ben imbeccato da Suso. Sbagliato però il cross. La palla arriva a Kessie che strozza la conclusione.

33′ – Kessie prende un colpo al viso e il gioco si ferma.

36′ – Azione ben costruita dai rossoneri: Kessie si inserisce e viene servito perfettamente, trova Bakayoko a rimorchio che però non trova la porta. Che occasione per il Milan.

40′ – Bel tiro di Calhanoglu dal limite, palla fuori di poco.

44′ – Bella palla di Suso al centro per Higuain, il quale cerca un difficile controllo a seguire. Ma si allunga troppo la palla.

45’+1′ – Scambio sull’asse Higuain-Kessie-Calhanoglu, il turco prova la conclusione: respinta.

45’+1′ – Finisce il primo tempo, 1-1 a San Siro.

Serie A, Milan-Spal: cronaca secondo tempo

46′ – Si riparte!

49′ – Tentativo di Suso col sinistro, tiro respinto.

51′ – Ammonizione per Kurtic per fallo su Bakayoko.

53′ – Prima sostituzione per Semplici: esce Costa, dentro Fares.

56′ – Giallo anche per Castillejo per fallo su Cionek.

57′ – Tiro di Petagna col sinistro alla ricerca del secondo palo, ma il pallone finisce alto.

58′ – Brutta caduta di Abate che accusa problemi alla spalla. Cambio in vista?

60′ – Torna in campo Abate.

62′ – Doppio cambio Milan: dentro Cutrone e Calabria, fuori Abate e Castillejo.

64′ – GOL DEL MILAN! GONZALO HIGUAIN SI SBLOCCA E SEGNA IL 2-1!!

70′ – Calhanoglu ad un passo dal 3-1! Riceve palla da Suso, si sistema la palla e cerca il secondo palo. Fuori di poco.

72′ – Grandissima conclusione di Bakayoko di sinistro, Gomis respinge. Ammonito Zapata per fallo su Cionek.

74′ – Entra Valdifiori, esce Schittarella.

78′ – Pericoloso colpo di testa di Cionek sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla fuori di poco.

79′ – Ammonito Suso per proteste.

81′ – Sorpresa la Spal dal calcio d’angolo battuto dal Milan. Calhanoglu trova Kessie, che non trova la porta.

82′ – Gattuso richiama Higuain in panchina, entra Borini.

85′ – Spal ad un passo dal pareggio. Petagna calcia a botta sicura, la deviazione del difensore rossonero salva tutto.

89′ – Doppia ammonizione per Suso, espulso.

90’+4′ – Conclusione di Petagna pretenziosa a volo dalla distanza. Fuori.

90’+4′ – MIRACOLO DI DONNARUMMA SU FARES!

90’+4′ – FINISCE QUI! IL MILAN TORNA ALLA VITTORIA!

