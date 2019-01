NEWS MILAN – La Champions League potrebbe subire una riforma del format per il periodo 2024-2027. La UEFA sta pensando a dei cambiamenti per rendere la competizione più attrattiva.

La Repubblica spiega che a Nyon vogliono garantire al pubblico la partecipazione dei grandi club. La rivoluzione punta su una serie di criteri utili da un punto di vista commerciale. Partite nel weekend, per tutto il torneo o almeno dagli ottavi o dai quarti, con slittamento del campionato in mezzo alla settimana. E’ emersa la possibilità di distribuire wild-card, dunque inviti, a determinati club che hanno una storia importante e appartengono a città attraenti per i turisti. La UEFA potrebbe tenere conto dei risultati storici, un modo per gli sponsor di avere la certezza di poter “vendere” l’immagine delle grandi d’Europa.

Un progetto Champions League sul modello del Sei Nazioni di rugby, che proprio grazie alle gare al weekend consentirebbe di incrementare l’indotto anche con pacchetti turistici. Nel nuovo format della competizione troverebbero sicuramente spazio Juventus, Inter e Milan. I tre club hanno stretto i rapporti in questi mesi e sembrano molto interessati alla riforma dell’UEFA. Società come Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina non sarebbero d’accordo con questa rivoluzione. Infatti non vorrebbero ritrovarsi a giocarsi sul campo ogni anno il solo posto libero per giocare una Champions a cui le milanesi sono invitate.

A Roma il 6 e 7 febbraio ci sarà un congresso dell’UEFA e si dovrebbe parlare del futuro del torneo. Una settimana prima ci sarà anche un incontro tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il collega Aleksander Ceferin. Vedremo che novità ci saranno.

Redazione MilanLive.it

