CALCIOMERCATO MILAN – Prima la Supercoppa Italiana, poi il calciomercato. Queste le priorità in ordine di tempo del Milan in vista dei prossimi giorni.

La società rossonera vuole portare a casa il primo trofeo della stagione, bissando la vittoria di due anni fa ai rigori in quel di Doha sempre contro la Juventus. Dopo di che sarà il momento delle valutazioni, soprattutto per il reparto offensivo: il futuro di Gonzalo Higuain è ancora incerto, con voci sempre più ossessive che lo indicano in direzione Chelsea.

Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, pronta l’offerta al Genoa per Piatek

Se dovesse partire Higuain, che anche per la gara di oggi appare in dubbio per via di alcuni accenni febbrili, il Milan ha già deciso di puntare forte su Kryzstof Piatek come suo sostituto automatico. Il vice-capocannoniere della Serie A è l’uomo sul quale i rossoneri intendono investire, nonostante le resistenze del Genoa che chiede sempre almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire nell’immediato.

Secondo le ultime indicazioni di Sportmediaset, il Genoa ha già detto no alla proposta da circa 30 milioni pervenuta dal West Ham, ricco club inglese che è in corsa per Piatek, mentre il Real Madrid al momento non si è ancora mosso, nonostante dalla Spagna arrivino voci di una imminente proposta. E il Milan? Pare che domani, dopo la Supercoppa, il d.t. Leonardo farà pervenire l’offerta ufficiale rossonera al Genoa, che comprenderà molto probabilmente un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cifre piuttosto elevate.

Intanto il Genoa, secondo Sportitalia, avrebbe già in pugno il sostituto di Piatek: non sarà Mario Balotelli, come paventato nei giorni scorsi, bensì un altro giovane talento polacco. Si tratta di Karol Swiderski, centravanti classe ’97 che milita attualmente nelle fila del Jagiellonia e che sarebbe pronto a prendere l’eredità del suo connazionale in Liguria.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it