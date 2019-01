CALCIOMERCATO MILAN – Le voci di un ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic negli scorsi mesi erano state molto insistenti. Lo svedese emigrato in MLS ai Los Angeles Galaxy, poteva tornare nella squadra alla quale era rimasto maggiormente legato: il Milan.

Ibra ha recentemente rilasciato un’intervista ai colleghi del Mundo Deportivo, nella quale non parla di trattative con il Milan. Il calciatore nei mesi scorsi aveva rinnovato con il club statunitense e si era detto felice di restare. Dichiarazioni ribadite anche adesso: “La prima priorità numero uno era restare ai Galaxy, perché sento di avere ancora molto da dare alla squadra, alla MLS e ai tifosi. Il modo in cui abbiamo chiuso la scorsa stagione non è stato normale per me, perché normalmente dove vado, vinco. Non ci sono riuscito qui e questo non mi sta bene. Credo che i tifosi meritino più di quello che abbiamo fatto. Per la prossima stagione, voglio sentire di avere una sfida in questo senso”.

Ibrahimovic veniva da un lungo infortunio patito con il Manchester United, inoltre ricordiamo che lo scorso ottobre ha compiuto 37 anni. Lui però sente ancora di poter dimostrare tanto dalla prossima stagione: “La prima stagione l’ho sfruttata per capire come stavo, a che livello ero, specialmente dopo il mio infortunio. Non avevo giocato più di dieci minuti per un anno e ho mostrato al mondo cos’era. Ho dimostrato però che sono qui, che sono vivo e questo era importante per me”.

Lo stesso Leonardo, d.s. rossonero, lo scorso dicembre aveva chiuso pubblicamente le porte ad un ritorno di Ibra e ne aveva anche spiegato i motivi: “Zlatan aveva dato la parola ai Galaxy che sarebbe rimasto alle sue condizioni. Sarebbe stato bellissimo riaverlo, avrebbe dato un peso importante ma non sarà possibile. Li in MLS è un giocatore importante e non vogliono privarsene. Lui ci ha pensato”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

