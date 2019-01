NEWS MILAN – Genoa–Milan andrà in scena a breve. I rossoneri hanno una ghiotta occasione: con tre punti, la squadra di Gennaro Gattuso tornerebbe al quarto posto in classifica.

La Lazio ieri è stata sconfitta dal Napoli al San Paolo. Intanto però c’è una Roma che si avvicina minacciosamente e un’Atalanta che vola a ritmi altissimi. Vincere a Marassi oggi non sarà semplice: tantissimi gli assenti, per infortuni o per squalifiche. Rino si affida alla qualità di Calhanoglu e Lucas Paquetà mezzali, Fabio Borini esterno sinistro. LE

FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-MILAN:

Genoa (4-4-2) – Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Pandev, Kouame.

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodríguez; Çalhanoglu, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Borini.

Serie A, Genoa-Milan: cronaca e risultato del match

