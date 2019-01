NEWS MILAN – Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti di nuovo a confronto, per la terza volta in questa stagione. Milan e Napoli si affrontano nei quarti di Coppa Italia, proprio dopo la sfida di campionato di sabato scorso.

Il tecnico rossonero si affida a Krzysztof Piatek in attacco dal primo minuti. C’è Diego Laxalt come terzino sinistro, Samu Castillejo e Fabio Borini esterni. In panchina sia Suso che Hakan Calhanoglu a sorpresa. Ancelotti risponde con il solito 4-4-2, più equilibrato rispetto a quello di sabato sera.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-NAPOLI:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Maskimovic, Ghoulam; Fabian, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik.

Allenatore. Ancelotti.

Coppa Italia, Milan-Napoli: cronaca e risultato

