Stefan Radu (©Getty Images)

NEWS MILAN – Il Milan sfiderà la Lazio in semifinale di Coppa Italia. A differenza di ottavi e quarti, si giocherà andata e ritorno. Rossoneri e biancocelesti si incontrano allo stesso punto della competizione come l’anno scorso.

Simone Inzaghi cercherà la sua vendetta, ma Gennaro Gattuso non vorrà per nessun motivo perdere l’occasione di giocare un’altra finale, la terza della sua avventura rossonera. Sarà sicuramente una sfida bella e avvincente. Intanto oggi il Giudice Sportivo ha squalificato Stefan Radu per quattro giornate di Coppa Italia.

Il difensore capitolino è stato espulso in occasione del calcio di rigore concesso all’Inter allo scadere dei tempi supplementari. La squalifica però è legata alle frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro e anche per la spinta allo stesso. Quindi il rumeno salterà entrambe le sfide contro il Milan ed eventualmente anche la finale.

Pungo duro del Giudice Sportivo nei suoi confronti. Ma la squalifica è giusta visto il comportamento di Radu contro l’arbitro. Intanto è arrivata anche un’altra multa al Milan di 20mila euro per i cori di discriminazione territoriale contro Napoli martedì sera. La società di via Aldo Rossi aveva avuto la stessa sanzione anche in merito alla sfida di campionato di sabato scorso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it